- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
49 (70.00%)
Loss Trade:
21 (30.00%)
Best Trade:
84.90 USD
Worst Trade:
-33.65 USD
Profitto lordo:
934.31 USD (18 717 pips)
Perdita lorda:
-249.00 USD (4 968 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (259.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
259.10 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
2.01%
Massimo carico di deposito:
2.65%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
8.87
Long Trade:
47 (67.14%)
Short Trade:
23 (32.86%)
Fattore di profitto:
3.75
Profitto previsto:
9.79 USD
Profitto medio:
19.07 USD
Perdita media:
-11.86 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-24.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.15 USD (4)
Crescita mensile:
45.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.65 USD
Massimale:
77.30 USD (4.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.88% (77.30 USD)
Per equità:
1.05% (15.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|685
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +84.90 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +259.10 USD
Massima perdita consecutiva: -24.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 3419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.32 × 109
|
ICMarketsAU-Live
|1.37 × 187
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29189
86 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
46%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
3
100%
70
70%
2%
3.75
9.79
USD
USD
5%
1:500