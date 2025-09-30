- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
40 (88.88%)
Loss Trade:
5 (11.11%)
Best Trade:
75.20 USD
Worst Trade:
-14.45 USD
Profitto lordo:
549.91 USD (15 147 pips)
Perdita lorda:
-39.43 USD (2 786 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (450.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
450.73 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
78.16%
Massimo carico di deposito:
1.33%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
26.77
Long Trade:
45 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
13.95
Profitto previsto:
11.34 USD
Profitto medio:
13.75 USD
Perdita media:
-7.89 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-19.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.07 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.07 USD (1.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.31% (19.07 USD)
Per equità:
0.03% (0.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|510
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +75.20 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +450.73 USD
Massima perdita consecutiva: -19.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.63 × 196
|
Exness-Real11
|0.80 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.62 × 199
|
NPBFX-Real
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|2.04 × 89
|
OctaFX-Real
|2.76 × 196
|
OctaFX-Real3
|3.29 × 35
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
SageFx-Live
|4.90 × 103
|
OctaFX-Real8
|7.01 × 143
|
FBS-Real-2
|9.27 × 250
|
Hankotrade-Live
|15.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
53%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
0%
45
88%
78%
13.94
11.34
USD
USD
1%
1:500