SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RIZKI 2025
Darsono

RIZKI 2025

Darsono
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 53%
OctaFX-Real3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
40 (88.88%)
Loss Trade:
5 (11.11%)
Best Trade:
75.20 USD
Worst Trade:
-14.45 USD
Profitto lordo:
549.91 USD (15 147 pips)
Perdita lorda:
-39.43 USD (2 786 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (450.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
450.73 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
78.16%
Massimo carico di deposito:
1.33%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
26.77
Long Trade:
45 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
13.95
Profitto previsto:
11.34 USD
Profitto medio:
13.75 USD
Perdita media:
-7.89 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-19.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.07 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.07 USD (1.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.31% (19.07 USD)
Per equità:
0.03% (0.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 510
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.20 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +450.73 USD
Massima perdita consecutiva: -19.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.63 × 196
Exness-Real11
0.80 × 44
ICMarketsSC-Live15
1.33 × 46
RoboForex-Pro-2
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live26
1.62 × 199
NPBFX-Real
1.67 × 3
Pepperstone-Edge12
2.04 × 89
OctaFX-Real
2.76 × 196
OctaFX-Real3
3.29 × 35
ICMarketsSC-Live24
4.70 × 40
SageFx-Live
4.90 × 103
OctaFX-Real8
7.01 × 143
FBS-Real-2
9.27 × 250
Hankotrade-Live
15.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.30 20:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 20:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.