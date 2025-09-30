- Crescita
Trade:
41
Profit Trade:
22 (53.65%)
Loss Trade:
19 (46.34%)
Best Trade:
0.99 USD
Worst Trade:
-2.26 USD
Profitto lordo:
5.30 USD (28 033 pips)
Perdita lorda:
-8.90 USD (38 819 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (0.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.51 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
-0.79
Long Trade:
28 (68.29%)
Short Trade:
13 (31.71%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
0.24 USD
Perdita media:
-0.47 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.57 USD (3)
Crescita mensile:
-5.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.23 USD
Massimale:
4.53 USD (6.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTECm
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTECm
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTECm
|-11K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.99 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +0.88 USD
Massima perdita consecutiva: -2.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real9
|0.00 × 1
