- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
11 (73.33%)
Loss Trade:
4 (26.67%)
Best Trade:
571.41 USD
Worst Trade:
-48.60 USD
Profitto lordo:
2 234.65 USD (209 529 pips)
Perdita lorda:
-115.12 USD (21 091 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2 006.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 006.46 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
79.80%
Massimo carico di deposito:
1.20%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
38.99
Long Trade:
10 (66.67%)
Short Trade:
5 (33.33%)
Fattore di profitto:
19.41
Profitto previsto:
141.30 USD
Profitto medio:
203.15 USD
Perdita media:
-28.78 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-48.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.60 USD (1)
Crescita mensile:
2.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.76 USD
Massimale:
54.36 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.05% (54.36 USD)
Per equità:
0.52% (518.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|5
|BTCUSD
|4
|GBPCHF
|2
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|XAUUSD
|1
|GBPJPY
|1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|1.2K
|BTCUSD
|755
|GBPCHF
|-17
|USDCHF
|27
|NZDUSD
|100
|XAUUSD
|-28
|GBPJPY
|43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|17K
|BTCUSD
|172K
|GBPCHF
|-13
|USDCHF
|24
|NZDUSD
|84
|XAUUSD
|-334
|GBPJPY
|62
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +571.41 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 006.46 USD
Massima perdita consecutiva: -48.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
PUPrime-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
itexsys-Platform
|0.00 × 1
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
TickmillEU-Live
|0.13 × 8
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
Exness-MT5Real5
|1.40 × 50
ICMarketsEU-MT5-4
|1.83 × 6
VTMarkets-Live
|2.00 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
|2.24 × 1036
Pepperstone-MT5-Live01
|2.73 × 11
ICMarketsSC-MT5
|2.86 × 125
BlackBullMarkets-Live
|3.79 × 19
Aglobe-Live
|4.00 × 3
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
|4.59 × 81
ICMarketsEU-MT5-5
|4.63 × 56
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
Alpari-MT5
|5.18 × 38
Exness-MT5Real3
|5.43 × 7
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.63 × 54
VantageInternational-Live
|5.83 × 6
TradeMaxGlobal-Live
|6.18 × 111
Exness-MT5Real6
|6.92 × 12
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
1
100%
15
73%
80%
19.41
141.30
USD
USD
1%
1:300