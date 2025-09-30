SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XAUUSD HR SS
Kirill Skutin

XAUUSD HR SS

Kirill Skutin
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 -14%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
299
Profit Trade:
237 (79.26%)
Loss Trade:
62 (20.74%)
Best Trade:
51.03 UST
Worst Trade:
-41.30 UST
Profitto lordo:
623.85 UST (35 848 pips)
Perdita lorda:
-726.77 UST (48 733 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (89.13 UST)
Massimo profitto consecutivo:
109.41 UST (20)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
30.79%
Massimo carico di deposito:
9.54%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
171 (57.19%)
Short Trade:
128 (42.81%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.34 UST
Profitto medio:
2.63 UST
Perdita media:
-11.72 UST
Massime perdite consecutive:
12 (-74.07 UST)
Massima perdita consecutiva:
-173.77 UST (8)
Crescita mensile:
1.76%
Previsione annuale:
21.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
323.71 UST
Massimale:
425.11 UST (24.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.99% (425.23 UST)
Per equità:
4.16% (126.36 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD+ 151
XAUUSD+ 72
AUDCAD+ 28
AUDUSD+ 28
EURUSD+ 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD+ 132
XAUUSD+ 24
AUDCAD+ 42
AUDUSD+ 13
EURUSD+ -314
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD+ 11K
XAUUSD+ -10K
AUDCAD+ 6K
AUDUSD+ 572
EURUSD+ -20K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51.03 UST
Worst Trade: -41 UST
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +89.13 UST
Massima perdita consecutiva: -74.07 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

123
Non ci sono recensioni
2025.09.30 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 82 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAUUSD HR SS
1000USD al mese
-14%
0
0
USD
3.1K
UST
17
100%
299
79%
31%
0.85
-0.34
UST
25%
1:500
