Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
44.85 USD
Worst Trade:
-29.89 USD
Profitto lordo:
114.06 USD (18 024 pips)
Perdita lorda:
-77.22 USD (12 208 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (64.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.14 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
33.16%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
4.61 USD
Profitto medio:
28.52 USD
Perdita media:
-19.31 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-40.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.95 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.27 USD
Massimale:
40.95 USD (87.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.72% (40.95 USD)
Per equità:
56.83% (40.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPYm
|2
|GBPJPYm
|2
|EURAUDm
|2
|GBPAUDm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPYm
|17
|GBPJPYm
|-7
|EURAUDm
|63
|GBPAUDm
|-36
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPYm
|2.8K
|GBPJPYm
|-1.2K
|EURAUDm
|10K
|GBPAUDm
|-5.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Best Trade: +44.85 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +64.14 USD
Massima perdita consecutiva: -40.95 USD
