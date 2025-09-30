SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GOD OF GAMBLER
Budi Santoso S Kom

GOD OF GAMBLER

Budi Santoso S Kom
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 246%
Exness-Real18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
44.85 USD
Worst Trade:
-29.89 USD
Profitto lordo:
114.06 USD (18 024 pips)
Perdita lorda:
-77.22 USD (12 208 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (64.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.14 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
33.16%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
4.61 USD
Profitto medio:
28.52 USD
Perdita media:
-19.31 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-40.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.95 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.27 USD
Massimale:
40.95 USD (87.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.72% (40.95 USD)
Per equità:
56.83% (40.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPYm 2
GBPJPYm 2
EURAUDm 2
GBPAUDm 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPYm 17
GBPJPYm -7
EURAUDm 63
GBPAUDm -36
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPYm 2.8K
GBPJPYm -1.2K
EURAUDm 10K
GBPAUDm -5.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.85 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +64.14 USD
Massima perdita consecutiva: -40.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.09.30 18:37
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 3.51% of days out of the 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 18:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.63% of days out of the 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 18:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.51% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 18:37
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 18:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.30 18:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 18:37
A large drawdown may occur on the account again
