Henry Silva

FireFX GoldX

Henry Silva
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
16 (88.88%)
Loss Trade:
2 (11.11%)
Best Trade:
5.00 USD
Worst Trade:
-18.54 USD
Profitto lordo:
37.27 USD (37 262 pips)
Perdita lorda:
-36.19 USD (36 204 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (28.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.48 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
56.67%
Massimo carico di deposito:
10.03%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
18 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
2.33 USD
Perdita media:
-18.10 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-18.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.54 USD (1)
Crescita mensile:
0.54%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.21 USD
Massimale:
35.69 USD (15.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.62% (35.69 USD)
Per equità:
7.60% (15.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.00 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +28.48 USD
Massima perdita consecutiva: -18.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Non ci sono recensioni
2025.10.01 08:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 19:37
Share of trading days is too low
2025.09.30 19:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 18:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 18:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 18:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.30 18:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 18:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
