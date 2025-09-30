SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Paim Gold
Alexandre Emilio Pappas Volkmer

Paim Gold

Alexandre Emilio Pappas Volkmer
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
DooTechnology-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
18 (85.71%)
Loss Trade:
3 (14.29%)
Best Trade:
334.00 USD
Worst Trade:
-202.80 USD
Profitto lordo:
2 456.70 USD (6 726 pips)
Perdita lorda:
-273.84 USD (1 061 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1 476.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 476.30 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.80
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
10.62
Long Trade:
16 (76.19%)
Short Trade:
5 (23.81%)
Fattore di profitto:
8.97
Profitto previsto:
103.95 USD
Profitto medio:
136.48 USD
Perdita media:
-91.28 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-202.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-202.80 USD (1)
Crescita mensile:
1 095.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.24 USD
Massimale:
205.50 USD (12.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 19
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.2K
EURUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.7K
EURUSD -47
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +334.00 USD
Worst Trade: -203 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 476.30 USD
Massima perdita consecutiva: -202.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooTechnology-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooTechnology-Live
0.00 × 1
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
🚀 High-Precision Gold Signals 🚀
Welcome to our exclusive group focused on XAUUSD (Gold) trading.
Here you’ll get access to accurate and strategic entries, always prioritizing quality over quantity.

✅ Historical accuracy above 85%
✅ Few but highly consistent trades per day
✅ Risk management applied to every signal
✅ Clear, objective, and easy-to-follow setups

Our mission is long-term consistency, combining technical analysis, market experience, and discipline.

📌 Perfect for traders who value accuracy, focus, and simplicity.


Non ci sono recensioni
2025.09.30 17:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 17:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
