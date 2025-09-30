- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
26 (66.66%)
Loss Trade:
13 (33.33%)
Best Trade:
27.74 USD
Worst Trade:
-7.99 USD
Profitto lordo:
85.60 USD (105 842 pips)
Perdita lorda:
-46.93 USD (92 462 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (11.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.43 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
21.91%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
2.14
Long Trade:
23 (58.97%)
Short Trade:
16 (41.03%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
3.29 USD
Perdita media:
-3.61 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.52 USD (2)
Crescita mensile:
38.67%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.22 USD
Massimale:
18.03 USD (17.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.71% (18.03 USD)
Per equità:
4.69% (6.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|BTCUSD
|9
|XRPUSDT
|5
|XAGUSD
|5
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|25
|BTCUSD
|5
|XRPUSDT
|1
|XAGUSD
|5
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|0
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-9.2K
|BTCUSD
|15K
|XRPUSDT
|144
|XAGUSD
|6.9K
|GBPUSD
|133
|USDJPY
|24
|EURUSD
|21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.74 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.75 USD
Massima perdita consecutiva: -13.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 8
|
CFI1-Real
|0.00 × 119
|
TitanFX-06
|0.00 × 26
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 30
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 79
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 112
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 3
|
LeadCapital-Live
|0.00 × 42
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 56
|
TiranForex-Live
|0.00 × 58
|
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
|0.00 × 5
|
IMMFX-Real
|0.00 × 8
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 27
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 15
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 6
|
CharterprimeAU-Live
|0.00 × 19
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
39%
0
0
USD
USD
139
USD
USD
1
58%
39
66%
100%
1.82
0.99
USD
USD
18%
1:500