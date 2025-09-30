SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BeeOne
薘也 Yasukawa

BeeOne

薘也 Yasukawa
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
VantageTradingLtd-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
21 (75.00%)
Loss Trade:
7 (25.00%)
Best Trade:
9 261.00 JPY
Worst Trade:
-6 853.00 JPY
Profitto lordo:
62 487.00 JPY (3 503 pips)
Perdita lorda:
-25 190.00 JPY (1 518 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (15 670.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
15 670.00 JPY (6)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
27.62%
Massimo carico di deposito:
3.99%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.29
Long Trade:
18 (64.29%)
Short Trade:
10 (35.71%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
1 332.04 JPY
Profitto medio:
2 975.57 JPY
Perdita media:
-3 598.57 JPY
Massime perdite consecutive:
2 (-5 542.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-6 853.00 JPY (1)
Crescita mensile:
15.54%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
171.00 JPY
Massimale:
8 693.00 JPY (3.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.04% (8 693.00 JPY)
Per equità:
2.46% (6 972.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY+ 21
GBPJPY+ 3
EURJPY+ 2
EURUSD+ 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY+ 229
GBPJPY+ 34
EURJPY+ 31
EURUSD+ 33
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY+ 1.3K
GBPJPY+ 224
EURJPY+ 275
EURUSD+ 185
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 261.00 JPY
Worst Trade: -6 853 JPY
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15 670.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -5 542.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageTradingLtd-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.10 00:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.03 00:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 23:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 16:28
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.30 16:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 16:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BeeOne
30USD al mese
16%
0
0
USD
277K
JPY
2
89%
28
75%
28%
2.48
1 332.04
JPY
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.