Ozgur Ay

HeLLegolas2

Ozgur Ay
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -12%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
20 (55.55%)
Loss Trade:
16 (44.44%)
Best Trade:
5.26 USD
Worst Trade:
-25.43 USD
Profitto lordo:
26.00 USD (2 540 pips)
Perdita lorda:
-53.98 USD (5 172 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (9.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.53 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
8.19%
Massimo carico di deposito:
22.61%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
21 (58.33%)
Short Trade:
15 (41.67%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-0.78 USD
Profitto medio:
1.30 USD
Perdita media:
-3.37 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-6.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.55 USD (6)
Crescita mensile:
-11.77%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.08 USD
Massimale:
46.18 USD (8.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.19% (45.73 USD)
Per equità:
2.75% (14.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 14
AUDCAD 12
XAUUSD 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -6
AUDCAD 14
XAUUSD -36
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -504
AUDCAD 1.5K
XAUUSD -3.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.26 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +9.37 USD
Massima perdita consecutiva: -6.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
TickmillEU-Live
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
Darwinex-Live
0.51 × 173
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.61 × 526
CapitalPointTrading-MT5-4
0.69 × 26
DooTechnology-Live
0.72 × 237
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
StriforSVG-Live
1.00 × 41
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.30 16:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HeLLegolas2
999USD al mese
-12%
0
0
USD
527
USD
2
2%
36
55%
8%
0.48
-0.78
USD
17%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.