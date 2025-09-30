- Crescita
Trade:
36
Profit Trade:
20 (55.55%)
Loss Trade:
16 (44.44%)
Best Trade:
5.26 USD
Worst Trade:
-25.43 USD
Profitto lordo:
26.00 USD (2 540 pips)
Perdita lorda:
-53.98 USD (5 172 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (9.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.53 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
8.19%
Massimo carico di deposito:
22.61%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
21 (58.33%)
Short Trade:
15 (41.67%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-0.78 USD
Profitto medio:
1.30 USD
Perdita media:
-3.37 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-6.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.55 USD (6)
Crescita mensile:
-11.77%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.08 USD
Massimale:
46.18 USD (8.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.19% (45.73 USD)
Per equità:
2.75% (14.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14
|AUDCAD
|12
|XAUUSD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-6
|AUDCAD
|14
|XAUUSD
|-36
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-504
|AUDCAD
|1.5K
|XAUUSD
|-3.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.26 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +9.37 USD
Massima perdita consecutiva: -6.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
Darwinex-Live
|0.51 × 173
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.61 × 526
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.69 × 26
|
DooTechnology-Live
|0.72 × 237
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
StriforSVG-Live
|1.00 × 41
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
