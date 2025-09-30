- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
10.24 USD
Worst Trade:
-0.88 USD
Profitto lordo:
26.72 USD (1 398 pips)
Perdita lorda:
-2.32 USD (76 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (25.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.14 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
25.55%
Massimo carico di deposito:
0.94%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
13.26
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
11.52
Profitto previsto:
2.71 USD
Profitto medio:
5.34 USD
Perdita media:
-0.58 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.66 USD (2)
Crescita mensile:
1.10%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.84 USD
Massimale:
1.84 USD (0.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.18% (1.78 USD)
Per equità:
0.88% (18.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2
|XAUUSD
|24
|EURUSD
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|168
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|-76
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.24 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.14 USD
Massima perdita consecutiva: -1.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
Darwinex-Live
|0.51 × 177
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.60 × 30
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.61 × 526
|
DooTechnology-Live
|0.72 × 237
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|1.00 × 41
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
1%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
77%
9
55%
26%
11.51
2.71
USD
USD
1%
1:500