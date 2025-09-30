SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / HeLLegolas1
Ozgur Ay

HeLLegolas1

Ozgur Ay
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
10.24 USD
Worst Trade:
-0.88 USD
Profitto lordo:
26.72 USD (1 398 pips)
Perdita lorda:
-2.32 USD (76 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (25.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.14 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
25.55%
Massimo carico di deposito:
0.94%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
13.26
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
11.52
Profitto previsto:
2.71 USD
Profitto medio:
5.34 USD
Perdita media:
-0.58 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.66 USD (2)
Crescita mensile:
1.10%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.84 USD
Massimale:
1.84 USD (0.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.18% (1.78 USD)
Per equità:
0.88% (18.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 4
XAUUSD 3
EURUSD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 2
XAUUSD 24
EURUSD -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 168
XAUUSD 1.2K
EURUSD -76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.24 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.14 USD
Massima perdita consecutiva: -1.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
TickmillEU-Live
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
Darwinex-Live
0.51 × 177
AronGroups-Server
0.57 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.60 × 30
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.61 × 526
DooTechnology-Live
0.72 × 237
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
Markets.com-Live
1.00 × 1
StriforSVG-Live
1.00 × 41
VTMarkets-Live
1.00 × 2
85 più
Non ci sono recensioni
2025.10.01 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 09:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.01 08:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.01 07:13
Share of trading days is too low
2025.10.01 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 07:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.30 16:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 16:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 15:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.30 15:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 15:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HeLLegolas1
999USD al mese
1%
0
0
USD
2.1K
USD
1
77%
9
55%
26%
11.51
2.71
USD
1%
1:500
