Trade:
62
Profit Trade:
52 (83.87%)
Loss Trade:
10 (16.13%)
Best Trade:
44.17 USD
Worst Trade:
-13.12 USD
Profitto lordo:
242.54 USD (15 989 pips)
Perdita lorda:
-46.65 USD (2 933 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (123.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
123.27 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.90%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
11.89
Long Trade:
40 (64.52%)
Short Trade:
22 (35.48%)
Fattore di profitto:
5.20
Profitto previsto:
3.16 USD
Profitto medio:
4.66 USD
Perdita media:
-4.67 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.48 USD (2)
Crescita mensile:
30.07%
Algo trading:
67%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.48 USD (2.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.59% (16.48 USD)
Per equità:
0.48% (5.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|AUDNZD
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|198
|AUDNZD
|0
|EURUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|AUDNZD
|-45
|EURUSD
|-190
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.17 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +123.27 USD
Massima perdita consecutiva: -16.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CWGMarketsSVGLtd-Live
|3.13 × 8
|
PlexyTrade-Live
|9.29 × 14
