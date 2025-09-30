SegnaliSezioni
Enzo Rene Robert Abachin

Only Gold

Enzo Rene Robert Abachin
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
19 (76.00%)
Loss Trade:
6 (24.00%)
Best Trade:
68.76 USD
Worst Trade:
-48.36 USD
Profitto lordo:
435.75 USD (11 967 pips)
Perdita lorda:
-142.63 USD (5 110 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (187.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
187.72 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.00
Long Trade:
23 (92.00%)
Short Trade:
2 (8.00%)
Fattore di profitto:
3.06
Profitto previsto:
11.72 USD
Profitto medio:
22.93 USD
Perdita media:
-23.77 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.36 USD (1)
Crescita mensile:
10.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 USD
Massimale:
48.84 USD (2.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 293
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 6.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +68.76 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +187.72 USD
Massima perdita consecutiva: -20.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hello everyone,

I am a beginner trader who only trades gold.


Here is my MyFXBook: for complete transparency.


I am currently trading on a small live trading account.

If you want to follow my trades, that's fine, although I don't recommend copy trading.

I created this signal group to try to earn a little extra income alongside my trading. Thank you to those who encourage me.

And also very important, choose a good regulated broker. I personally recommend Vantage or Blueberry, which is regulated by ASIC.


Non ci sono recensioni
2025.09.30 15:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 15:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
