- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|293
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Hello everyone,
I am a beginner trader who only trades gold.
Here is my MyFXBook: for complete transparency.
I am currently trading on a small live trading account.
If you want to follow my trades, that's fine, although I don't recommend copy trading.
I created this signal group to try to earn a little extra income alongside my trading. Thank you to those who encourage me.
And also very important, choose a good regulated broker. I personally recommend Vantage or Blueberry, which is regulated by ASIC.