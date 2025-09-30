SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / One Minute Breakout Strategie
Lars Kirchknopf

One Minute Breakout Strategie

Lars Kirchknopf
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 32%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
33 (66.00%)
Loss Trade:
17 (34.00%)
Best Trade:
15.35 EUR
Worst Trade:
-1.27 EUR
Profitto lordo:
32.93 EUR (263 022 pips)
Perdita lorda:
-10.66 EUR (64 016 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (4.90 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
15.35 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
43.83%
Massimo carico di deposito:
20.77%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
7.00
Long Trade:
35 (70.00%)
Short Trade:
15 (30.00%)
Fattore di profitto:
3.09
Profitto previsto:
0.45 EUR
Profitto medio:
1.00 EUR
Perdita media:
-0.63 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-1.26 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2.81 EUR (3)
Crescita mensile:
31.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
3.18 EUR (4.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.22% (3.18 EUR)
Per equità:
12.13% (11.19 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 26
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 20
XAUUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 198K
XAUUSD 600
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.35 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.90 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.26 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Tickmill-Live08
2.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
23 più
Wenn ein Kurs bei Gold oder Bitcoin nach oben oder unten durchbricht handele ich für meistens 1 Minute.

Indikator EMA

Kein Martingale!!

zum kopieren dieses Signals bitte einen Broker mit niedrigem Spread nutzen.


 

Non ci sono recensioni
2025.10.02 09:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 21:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.30 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 15:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.30 15:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.30 15:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 15:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
One Minute Breakout Strategie
30USD al mese
32%
0
0
USD
92
EUR
1
0%
50
66%
44%
3.08
0.45
EUR
12%
1:500
Copia

