- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
33 (66.00%)
Loss Trade:
17 (34.00%)
Best Trade:
15.35 EUR
Worst Trade:
-1.27 EUR
Profitto lordo:
32.93 EUR (263 022 pips)
Perdita lorda:
-10.66 EUR (64 016 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (4.90 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
15.35 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
43.83%
Massimo carico di deposito:
20.77%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
7.00
Long Trade:
35 (70.00%)
Short Trade:
15 (30.00%)
Fattore di profitto:
3.09
Profitto previsto:
0.45 EUR
Profitto medio:
1.00 EUR
Perdita media:
-0.63 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-1.26 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2.81 EUR (3)
Crescita mensile:
31.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
3.18 EUR (4.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.22% (3.18 EUR)
Per equità:
12.13% (11.19 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|26
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|20
|XAUUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|198K
|XAUUSD
|600
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.35 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.90 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.26 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
Wenn ein Kurs bei Gold oder Bitcoin nach oben oder unten durchbricht handele ich für meistens 1 Minute.
Indikator EMA
Kein Martingale!!
zum kopieren dieses Signals bitte einen Broker mit niedrigem Spread nutzen.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
32%
0
0
USD
USD
92
EUR
EUR
1
0%
50
66%
44%
3.08
0.45
EUR
EUR
12%
1:500