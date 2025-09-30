SegnaliSezioni
Robert Jason O Watson

LengFx

Robert Jason O Watson
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
crescita dal 2025 12%
CMCMarkets1-Europe
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
18 (56.25%)
Loss Trade:
14 (43.75%)
Best Trade:
54.00 GBP
Worst Trade:
-17.83 GBP
Profitto lordo:
182.07 GBP (13 459 pips)
Perdita lorda:
-62.62 GBP (6 464 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (112.95 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
112.95 GBP (9)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
95.26%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
16 (50.00%)
Short Trade:
16 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.91
Profitto previsto:
3.73 GBP
Profitto medio:
10.12 GBP
Perdita media:
-4.47 GBP
Massime perdite consecutive:
7 (-51.24 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-51.24 GBP (7)
Crescita mensile:
11.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
51.78 GBP (4.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.60% (51.24 GBP)
Per equità:
4.86% (53.65 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 154
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.00 GBP
Worst Trade: -18 GBP
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +112.95 GBP
Massima perdita consecutiva: -51.24 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets1-Europe" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading XAU USD.  Will try to capitalise on whatever trade I see, longer term ill leave running with a small lot size and scalp or day trades ill go in a bit heavier.

Chart analysis real time and fundamental data is what i use to decide whether to enter the market or not.

Non ci sono recensioni
2025.10.01 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 16:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 15:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 14:19
Share of trading days is too low
2025.09.30 13:19
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 5% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 13:19
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.30 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 13:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
