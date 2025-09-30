- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
18 (56.25%)
Loss Trade:
14 (43.75%)
Best Trade:
54.00 GBP
Worst Trade:
-17.83 GBP
Profitto lordo:
182.07 GBP (13 459 pips)
Perdita lorda:
-62.62 GBP (6 464 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (112.95 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
112.95 GBP (9)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
95.26%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
16 (50.00%)
Short Trade:
16 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.91
Profitto previsto:
3.73 GBP
Profitto medio:
10.12 GBP
Perdita media:
-4.47 GBP
Massime perdite consecutive:
7 (-51.24 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-51.24 GBP (7)
Crescita mensile:
11.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
51.78 GBP (4.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.60% (51.24 GBP)
Per equità:
4.86% (53.65 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|154
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.00 GBP
Worst Trade: -18 GBP
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +112.95 GBP
Massima perdita consecutiva: -51.24 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets1-Europe" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trading XAU USD. Will try to capitalise on whatever trade I see, longer term ill leave running with a small lot size and scalp or day trades ill go in a bit heavier.
Chart analysis real time and fundamental data is what i use to decide whether to enter the market or not.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
150USD al mese
12%
0
0
USD
USD
1.1K
GBP
GBP
1
0%
32
56%
100%
2.90
3.73
GBP
GBP
5%
1:100