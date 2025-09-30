- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
18 (54.54%)
Loss Trade:
15 (45.45%)
Best Trade:
66.27 USD
Worst Trade:
-135.73 USD
Profitto lordo:
263.99 USD (117 300 pips)
Perdita lorda:
-578.62 USD (524 860 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (131.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.85 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
59.50%
Massimo carico di deposito:
77.06%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
19 (57.58%)
Short Trade:
14 (42.42%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-9.53 USD
Profitto medio:
14.67 USD
Perdita media:
-38.57 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-137.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-218.48 USD (2)
Crescita mensile:
-62.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
324.63 USD
Massimale:
377.38 USD (68.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.27% (377.38 USD)
Per equità:
79.65% (173.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|US30
|7
|BTCUSD
|7
|XTIUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-36
|US30
|-118
|BTCUSD
|-169
|XTIUSD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|321
|US30
|-11K
|BTCUSD
|-397K
|XTIUSD
|7
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +66.27 USD
Worst Trade: -136 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +131.85 USD
Massima perdita consecutiva: -137.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 2
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 1
