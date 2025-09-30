- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
11 (91.66%)
Loss Trade:
1 (8.33%)
Best Trade:
7.04 USD
Worst Trade:
-0.80 USD
Profitto lordo:
20.43 USD (155 522 pips)
Perdita lorda:
-0.80 USD (117 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (4.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.32 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
19.41%
Massimo carico di deposito:
52.71%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
24.54
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
25.54
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
1.86 USD
Perdita media:
-0.80 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.80 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.80 USD (0.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.18% (0.80 USD)
Per equità:
0.52% (2.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|2
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19
|BTCUSD
|1
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.7K
|BTCUSD
|5.9K
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|11
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.04 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.11 USD
Massima perdita consecutiva: -0.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 666
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 6976
✅ Safe and Stable Growth NINJA – Segnale Forex a Basso Rischio e di Lungo Termine
⚖️ Rischio conservativo – leva 1:50, stop globale al 3%
📈 Obiettivo realistico – 3–5% di profitto mensile
🔒 Controllo rigoroso del rischio per mantenere basso il drawdown
🧠 Oltre 12 anni di esperienza nel trading Forex
🚫 No martingale, no grid, no IA – trading 100% manuale
👉 Perfetto per i trader che cercano profitti costanti, crescita stabile e un progetto a lungo termine senza rischiare il proprio conto.
Parole chiave: segnale forex basso rischio, crescita stabile, trading sicuro, profitto costante, IC Markets, trading manuale, investimento a lungo termine, progetto
✅ Safe and Stable Growth NINJA – Basso Rischio, Risultati Reali
Stanco dei segnali che promettono troppo, crollano con grandi drawdown e inseguono obiettivi irrealistici?
Qui non forziamo operazioni solo per sembrare attivi. La priorità è proteggere il capitale e mantenere la coerenza. Nessun setup = nessuna operazione.
Effettuiamo depositi e prelievi mensili! Questo è un progetto a lungo termine!
Avviso: utilizzo un conto Standard IC Markets per garantire che il segnale venga copiato correttamente, anche se usi un altro broker.
Safe and Stable Growth NINJA è stato creato in modo diverso.
⚖️ Gestione del rischio conservativa – leva 1:50
📈 Obiettivo mensile realistico – circa 3–5% di profitto
🔒 Basso drawdown medio grazie a ingressi intelligenti e controllo rigoroso
🧠 Oltre 12 anni di esperienza nel mercato Forex
🚫 Niente scommesse, niente martingale, niente hype
🚫 Nessuna operazione avventata o irresponsabile
🚫 Nessun robot, nessuna IA – trading 100% umano
Questo segnale è perfetto per chi cerca risultati consistenti e vuole far crescere il capitale in modo stabile e sicuro.
👉 Unisciti allo stile Safe and Stable Growth NINJA e scopri un approccio professionale e di lungo termine al trading profittevole.
📩 Vuoi applicare al 100% questa strategia? Contattami — abbiamo un foglio di calcolo personalizzato e ti insegneremo come gestire le operazioni per massimizzare i profitti e costruire ricchezza a lungo termine.
Canali Telegram:
Brasile – https://t.me/steadygrowth_ninja_br
Giappone – https://t.me/steadygrowth_ninja_jp
