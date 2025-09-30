SegnaliSezioni
Kuradomi Takeshi

Safe and Stable Growth NINJA

Kuradomi Takeshi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 5%
ICMarketsSC-MT5-2
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
11 (91.66%)
Loss Trade:
1 (8.33%)
Best Trade:
7.04 USD
Worst Trade:
-0.80 USD
Profitto lordo:
20.43 USD (155 522 pips)
Perdita lorda:
-0.80 USD (117 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (4.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.32 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
19.41%
Massimo carico di deposito:
52.71%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
24.54
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
25.54
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
1.86 USD
Perdita media:
-0.80 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.80 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.80 USD (0.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.18% (0.80 USD)
Per equità:
0.52% (2.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
BTCUSD 2
GBPUSD 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 19
BTCUSD 1
GBPUSD 0
EURUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.7K
BTCUSD 5.9K
GBPUSD 24
EURUSD 11
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.04 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.11 USD
Massima perdita consecutiva: -0.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 666
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 6976
133 più
✅ Safe and Stable Growth NINJA – Segnale Forex a Basso Rischio e di Lungo Termine

⚖️ Rischio conservativo – leva 1:50, stop globale al 3%
📈 Obiettivo realistico – 3–5% di profitto mensile
🔒 Controllo rigoroso del rischio per mantenere basso il drawdown
🧠 Oltre 12 anni di esperienza nel trading Forex
🚫 No martingale, no grid, no IA – trading 100% manuale

👉 Perfetto per i trader che cercano profitti costanti, crescita stabile e un progetto a lungo termine senza rischiare il proprio conto.

Parole chiave: segnale forex basso rischio, crescita stabile, trading sicuro, profitto costante, IC Markets, trading manuale, investimento a lungo termine, progetto

✅ Safe and Stable Growth NINJA – Basso Rischio, Risultati Reali

Stanco dei segnali che promettono troppo, crollano con grandi drawdown e inseguono obiettivi irrealistici?

Qui non forziamo operazioni solo per sembrare attivi. La priorità è proteggere il capitale e mantenere la coerenza. Nessun setup = nessuna operazione.

Effettuiamo depositi e prelievi mensili! Questo è un progetto a lungo termine!
Avviso: utilizzo un conto Standard IC Markets per garantire che il segnale venga copiato correttamente, anche se usi un altro broker.

Safe and Stable Growth NINJA è stato creato in modo diverso.

⚖️ Gestione del rischio conservativa – leva 1:50
📈 Obiettivo mensile realistico – circa 3–5% di profitto
🔒 Basso drawdown medio grazie a ingressi intelligenti e controllo rigoroso
🧠 Oltre 12 anni di esperienza nel mercato Forex
🚫 Niente scommesse, niente martingale, niente hype
🚫 Nessuna operazione avventata o irresponsabile
🚫 Nessun robot, nessuna IA – trading 100% umano

Questo segnale è perfetto per chi cerca risultati consistenti e vuole far crescere il capitale in modo stabile e sicuro.

👉 Unisciti allo stile Safe and Stable Growth NINJA e scopri un approccio professionale e di lungo termine al trading profittevole.

📩 Vuoi applicare al 100% questa strategia? Contattami — abbiamo un foglio di calcolo personalizzato e ti insegneremo come gestire le operazioni per massimizzare i profitti e costruire ricchezza a lungo termine.

Canali Telegram:
Non ci sono recensioni
2025.10.01 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 12:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.30 12:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 12:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.30 11:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.30 11:19
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.30 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
