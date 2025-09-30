- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
14 (60.86%)
Loss Trade:
9 (39.13%)
Best Trade:
20.16 USD
Worst Trade:
-5.43 USD
Profitto lordo:
45.29 USD (4 553 pips)
Perdita lorda:
-19.51 USD (1 486 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (21.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.69 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
51.19%
Massimo carico di deposito:
15.06%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
2.72
Long Trade:
17 (73.91%)
Short Trade:
6 (26.09%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
1.12 USD
Profitto medio:
3.24 USD
Perdita media:
-2.17 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.48 USD (3)
Crescita mensile:
25.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.12 USD
Massimale:
9.48 USD (9.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.45% (9.48 USD)
Per equità:
3.94% (5.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|36
|EURUSD
|-11
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.7K
|EURUSD
|-614
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.16 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +21.69 USD
Massima perdita consecutiva: -9.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.24 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 491
|
RoboForex-Pro-4
|2.06 × 72
|
ICMarketsSC-Live23
|2.36 × 39
|
RoboForex-Pro
|2.63 × 56
|
RoboForex-Pro-5
|3.16 × 836
|
FusionMarkets-Live 2
|3.44 × 34
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.39 × 97
|
Alpari-Pro.ECN
|7.33 × 58
|
XMGlobal-Real 24
|14.50 × 2
