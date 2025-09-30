SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RISE UP
Karlo Wilson Vendiola

RISE UP

Karlo Wilson Vendiola
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 26%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
14 (60.86%)
Loss Trade:
9 (39.13%)
Best Trade:
20.16 USD
Worst Trade:
-5.43 USD
Profitto lordo:
45.29 USD (4 553 pips)
Perdita lorda:
-19.51 USD (1 486 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (21.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.69 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
51.19%
Massimo carico di deposito:
15.06%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
2.72
Long Trade:
17 (73.91%)
Short Trade:
6 (26.09%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
1.12 USD
Profitto medio:
3.24 USD
Perdita media:
-2.17 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.48 USD (3)
Crescita mensile:
25.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.12 USD
Massimale:
9.48 USD (9.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.45% (9.48 USD)
Per equità:
3.94% (5.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 15
EURUSD 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 36
EURUSD -11
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.7K
EURUSD -614
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.16 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +21.69 USD
Massima perdita consecutiva: -9.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.24 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 491
RoboForex-Pro-4
2.06 × 72
ICMarketsSC-Live23
2.36 × 39
RoboForex-Pro
2.63 × 56
RoboForex-Pro-5
3.16 × 836
FusionMarkets-Live 2
3.44 × 34
ForexClubBY-MT4 Real Server
4.39 × 97
Alpari-Pro.ECN
7.33 × 58
XMGlobal-Real 24
14.50 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.30 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
