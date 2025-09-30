SegnaliSezioni
Kee Yul Roh

SNOW INC JSTL

Kee Yul Roh
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
LandPrime-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
3 180.00 JPY
Worst Trade:
-801.00 JPY
Profitto lordo:
5 876.00 JPY (2 760 pips)
Perdita lorda:
-1 411.00 JPY (1 394 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1 810.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
4 013.00 JPY (2)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
99.05%
Massimo carico di deposito:
0.89%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.18
Long Trade:
5 (45.45%)
Short Trade:
6 (54.55%)
Fattore di profitto:
4.16
Profitto previsto:
405.91 JPY
Profitto medio:
839.43 JPY
Perdita media:
-352.75 JPY
Massime perdite consecutive:
3 (-1 404.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-1 404.00 JPY (3)
Crescita mensile:
0.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
1 404.00 JPY (0.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.24% (1 404.00 JPY)
Per equità:
1.48% (8 852.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 8
CADJPY 2
NZDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 34
CADJPY 5
NZDJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 749
CADJPY 624
NZDJPY -7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 180.00 JPY
Worst Trade: -801 JPY
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 810.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -1 404.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LandPrime-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.03 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 01:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 10:12
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.30 10:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 10:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
