Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
3 180.00 JPY
Worst Trade:
-801.00 JPY
Profitto lordo:
5 876.00 JPY (2 760 pips)
Perdita lorda:
-1 411.00 JPY (1 394 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1 810.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
4 013.00 JPY (2)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
99.05%
Massimo carico di deposito:
0.89%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.18
Long Trade:
5 (45.45%)
Short Trade:
6 (54.55%)
Fattore di profitto:
4.16
Profitto previsto:
405.91 JPY
Profitto medio:
839.43 JPY
Perdita media:
-352.75 JPY
Massime perdite consecutive:
3 (-1 404.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-1 404.00 JPY (3)
Crescita mensile:
0.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
1 404.00 JPY (0.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.24% (1 404.00 JPY)
Per equità:
1.48% (8 852.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|8
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|34
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|749
|CADJPY
|624
|NZDJPY
|-7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LandPrime-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
