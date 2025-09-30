- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
39 (82.97%)
Loss Trade:
8 (17.02%)
Best Trade:
60.50 EUR
Worst Trade:
-723.82 EUR
Profitto lordo:
566.89 EUR (5 610 pips)
Perdita lorda:
-1 067.10 EUR (12 637 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (344.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
344.80 EUR (27)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
85.19%
Massimo carico di deposito:
46.98%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
28 (59.57%)
Short Trade:
19 (40.43%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-10.64 EUR
Profitto medio:
14.54 EUR
Perdita media:
-133.39 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-946.76 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-946.76 EUR (3)
Crescita mensile:
-48.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
500.21 EUR
Massimale:
978.60 EUR (100.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.19% (978.60 EUR)
Per equità:
65.29% (944.45 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|-570
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|-7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.50 EUR
Worst Trade: -724 EUR
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +344.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -946.76 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US03-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This Signals is the record of my EA: PendulumLibra.
You can subscribe to test the EA in action, and then you can buy it.
It also give report on LIVE MARKETS
Non ci sono recensioni