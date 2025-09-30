- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
43.14 USD
Worst Trade:
-23.10 USD
Profitto lordo:
57.50 USD (407 800 pips)
Perdita lorda:
-40.12 USD (346 300 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (46.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.84 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
80.33%
Massimo carico di deposito:
1.15%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.49
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
2.17 USD
Profitto medio:
11.50 USD
Perdita media:
-13.37 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-35.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.42 USD (2)
Crescita mensile:
1.74%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.46 USD
Massimale:
35.42 USD (3.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.52% (35.42 USD)
Per equità:
2.84% (28.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|17
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|62K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.14 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +46.84 USD
Massima perdita consecutiva: -35.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 22
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 666
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.09 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|23.40 × 187
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
77%
8
62%
80%
1.43
2.17
USD
USD
4%
1:500