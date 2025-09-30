- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
21 (84.00%)
Loss Trade:
4 (16.00%)
Best Trade:
20.40 USD
Worst Trade:
-15.42 USD
Profitto lordo:
108.97 USD (4 196 pips)
Perdita lorda:
-55.00 USD (2 750 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (35.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.53 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
36.13%
Massimo carico di deposito:
2.56%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
3.50
Long Trade:
9 (36.00%)
Short Trade:
16 (64.00%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
2.16 USD
Profitto medio:
5.19 USD
Perdita media:
-13.75 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-15.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.42 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.68 USD
Massimale:
15.42 USD (0.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.49% (14.68 USD)
Per equità:
2.15% (64.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Gold
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Gold
|54
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Gold
|1.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.40 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35.53 USD
Massima perdita consecutiva: -15.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Scalping gold.
My average spread at this broker is 2.5-3 pips. In order to be profitable you MUST use a broker with smaller spread, there are many, such as ICMarketsSC, TickmillSC, Global Prime and many more
How to Subscribe to MT4/MT5 Signal -
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
How to get the same lotsizes with the signal
