- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
11 (78.57%)
Loss Trade:
3 (21.43%)
Best Trade:
111.86 USD
Worst Trade:
-59.81 USD
Profitto lordo:
626.44 USD (3 815 pips)
Perdita lorda:
-150.50 USD (837 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (468.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
468.59 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
23.10%
Massimo carico di deposito:
0.51%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
7.96
Long Trade:
14 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.16
Profitto previsto:
34.00 USD
Profitto medio:
56.95 USD
Perdita media:
-50.17 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-59.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.81 USD (1)
Crescita mensile:
3.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
58.24 USD
Massimale:
59.81 USD (0.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.50% (59.81 USD)
Per equità:
0.34% (42.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|476
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +111.86 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +468.59 USD
Massima perdita consecutiva: -59.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
1
100%
14
78%
23%
4.16
34.00
USD
USD
0%
1:300