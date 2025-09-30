- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.74 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
7.20 USD (885 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
11 (7.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.20 USD (11)
Indice di Sharpe:
12.90
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.06%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (27.27%)
Short Trade:
8 (72.73%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
0.65 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.25% (12.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|2
|EURJPYm
|2
|GBPJPYm
|2
|USDCHFm
|2
|EURUSDm
|2
|GBPUSDm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYm
|1
|EURJPYm
|1
|GBPJPYm
|1
|USDCHFm
|1
|EURUSDm
|1
|GBPUSDm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYm
|180
|EURJPYm
|198
|GBPJPYm
|220
|USDCHFm
|100
|EURUSDm
|118
|GBPUSDm
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.74 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7.20 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Pure Automatic Trading using AFSID Trading Central Pro X 5K
Trial Price until December 2025.
$99
Non ci sono recensioni
