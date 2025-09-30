- Crescita
Trade:
51
Profit Trade:
41 (80.39%)
Loss Trade:
10 (19.61%)
Best Trade:
6.68 USD
Worst Trade:
-10.18 USD
Profitto lordo:
168.06 USD (10 731 pips)
Perdita lorda:
-20.32 USD (1 333 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (81.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
81.70 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.95
Attività di trading:
17.04%
Massimo carico di deposito:
3.71%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
11.56
Long Trade:
51 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
8.27
Profitto previsto:
2.90 USD
Profitto medio:
4.10 USD
Perdita media:
-2.03 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.78 USD (2)
Crescita mensile:
14.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.78 USD (1.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.12% (12.78 USD)
Per equità:
7.51% (84.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.68 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +81.70 USD
Massima perdita consecutiva: -4.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live10
|3.32 × 1020
|
ICMarketsSC-Live15
|4.39 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|7.56 × 9
|
Alpari-ECN1
|28.00 × 3
Non ci sono recensioni
