- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
3 (25.00%)
Loss Trade:
9 (75.00%)
Best Trade:
305.34 USD
Worst Trade:
-67.66 USD
Profitto lordo:
522.59 USD (411 411 pips)
Perdita lorda:
-334.50 USD (109 482 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (217.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
305.34 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
72.96%
Massimo carico di deposito:
5.27%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
12 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
15.67 USD
Profitto medio:
174.20 USD
Perdita media:
-37.17 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-181.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-181.00 USD (6)
Crescita mensile:
2.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
181.00 USD
Massimale:
181.00 USD (2.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.55% (181.00 USD)
Per equità:
1.27% (89.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|USTEC
|2
|BTCUSD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-296
|USTEC
|217
|BTCUSD
|305
|USDJPY
|-39
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-109K
|USTEC
|30K
|BTCUSD
|382K
|USDJPY
|-227
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +305.34 USD
Worst Trade: -68 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +217.25 USD
Massima perdita consecutiva: -181.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.62 × 52
|
Exness-Real29
|8.22 × 115
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
3%
0
0
USD
USD
7.3K
USD
USD
1
100%
12
25%
73%
1.56
15.67
USD
USD
3%
1:200