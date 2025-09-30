- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
94 (90.38%)
Loss Trade:
10 (9.62%)
Best Trade:
35.60 USD
Worst Trade:
-13.98 USD
Profitto lordo:
340.65 USD (286 352 pips)
Perdita lorda:
-75.90 USD (50 529 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (122.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
122.42 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
84.93%
Massimo carico di deposito:
8.54%
Ultimo trade:
52 minuti fa
Trade a settimana:
110
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
8.61
Long Trade:
59 (56.73%)
Short Trade:
45 (43.27%)
Fattore di profitto:
4.49
Profitto previsto:
2.55 USD
Profitto medio:
3.62 USD
Perdita media:
-7.59 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-30.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.75 USD (3)
Crescita mensile:
27.41%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.75 USD (2.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.71% (30.75 USD)
Per equità:
2.38% (29.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|BTCUSD
|10
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|5
|XTIUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|241
|BTCUSD
|22
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|-2
|XTIUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|BTCUSD
|221K
|GBPUSD
|383
|EURUSD
|-185
|XTIUSD
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.60 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +122.42 USD
Massima perdita consecutiva: -30.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 2380
|
ICMarketsSC-Live09
|0.38 × 42
|
ICMarketsSC-Live19
|0.47 × 30
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.82 × 115
|
Tickmill-Live02
|0.84 × 19
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 10
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|1.15 × 1214
|
ICMarketsSC-Live07
|1.35 × 2060
|
ICMarketsSC-Live23
|1.38 × 60
|
ICMarketsSC-Live11
|1.49 × 618
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.09 × 360
|
ICMarketsSC-Live24
|2.21 × 351
|
ICMarketsSC-Live12
|2.29 × 7
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
AdmiralMarkets-Live
|2.67 × 3
|
ICMarkets-Live06
|2.97 × 156
