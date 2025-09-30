SegnaliSezioni
Hao Lang Tan

Gold Miner 001

Hao Lang Tan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 27%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
94 (90.38%)
Loss Trade:
10 (9.62%)
Best Trade:
35.60 USD
Worst Trade:
-13.98 USD
Profitto lordo:
340.65 USD (286 352 pips)
Perdita lorda:
-75.90 USD (50 529 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (122.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
122.42 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
84.93%
Massimo carico di deposito:
8.54%
Ultimo trade:
52 minuti fa
Trade a settimana:
110
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
8.61
Long Trade:
59 (56.73%)
Short Trade:
45 (43.27%)
Fattore di profitto:
4.49
Profitto previsto:
2.55 USD
Profitto medio:
3.62 USD
Perdita media:
-7.59 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-30.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.75 USD (3)
Crescita mensile:
27.41%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.75 USD (2.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.71% (30.75 USD)
Per equità:
2.38% (29.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 79
BTCUSD 10
GBPUSD 9
EURUSD 5
XTIUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 241
BTCUSD 22
GBPUSD 3
EURUSD -2
XTIUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
BTCUSD 221K
GBPUSD 383
EURUSD -185
XTIUSD 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.60 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +122.42 USD
Massima perdita consecutiva: -30.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 2380
ICMarketsSC-Live09
0.38 × 42
ICMarketsSC-Live19
0.47 × 30
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.82 × 115
Tickmill-Live02
0.84 × 19
Exness-Real16
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 10
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
1.15 × 1214
ICMarketsSC-Live07
1.35 × 2060
ICMarketsSC-Live23
1.38 × 60
ICMarketsSC-Live11
1.49 × 618
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.09 × 360
ICMarketsSC-Live24
2.21 × 351
ICMarketsSC-Live12
2.29 × 7
Axi-US06-Live
2.59 × 32
AdmiralMarkets-Live
2.67 × 3
ICMarkets-Live06
2.97 × 156
40 più
Non ci sono recensioni
2025.09.30 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
