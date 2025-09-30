- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
27 (79.41%)
Loss Trade:
7 (20.59%)
Best Trade:
828.00 USD
Worst Trade:
-284.10 USD
Profitto lordo:
3 676.25 USD (16 034 pips)
Perdita lorda:
-362.85 USD (3 773 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (2 814.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 814.30 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
91.28%
Massimo carico di deposito:
16.44%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
11.02
Long Trade:
27 (79.41%)
Short Trade:
7 (20.59%)
Fattore di profitto:
10.13
Profitto previsto:
97.45 USD
Profitto medio:
136.16 USD
Perdita media:
-51.84 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-300.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-300.70 USD (2)
Crescita mensile:
36.82%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
300.70 USD (3.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.07% (300.70 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +828.00 USD
Worst Trade: -284 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 814.30 USD
Massima perdita consecutiva: -300.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 16
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
Simple Fast Trade
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
37%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
2
8%
34
79%
91%
10.13
97.45
USD
USD
3%
1:200