- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
145
Profit Trade:
81 (55.86%)
Loss Trade:
64 (44.14%)
Best Trade:
134.94 USD
Worst Trade:
-100.50 USD
Profitto lordo:
2 475.04 USD (236 529 pips)
Perdita lorda:
-1 360.54 USD (119 485 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (433.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
493.79 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.08%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
2.41
Long Trade:
114 (78.62%)
Short Trade:
31 (21.38%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
7.69 USD
Profitto medio:
30.56 USD
Perdita media:
-21.26 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-319.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-319.00 USD (12)
Crescita mensile:
106.73%
Previsione annuale:
1 294.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
461.82 USD (33.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.36% (461.82 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|NQ100.R
|3
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|NQ100.R
|-3
|GBPUSD
|-15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|119K
|NQ100.R
|-1.3K
|GBPUSD
|-713
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +134.94 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +433.68 USD
Massima perdita consecutiva: -319.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
265 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
123%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
7
0%
145
55%
100%
1.81
7.69
USD
USD
20%
1:200