Trade:
87
Profit Trade:
62 (71.26%)
Loss Trade:
25 (28.74%)
Best Trade:
113.60 USD
Worst Trade:
-142.75 USD
Profitto lordo:
1 076.62 USD (24 730 pips)
Perdita lorda:
-536.99 USD (106 250 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (80.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
336.61 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
2.03
Long Trade:
55 (63.22%)
Short Trade:
32 (36.78%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
6.20 USD
Profitto medio:
17.36 USD
Perdita media:
-21.48 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-142.75 USD (1)
Crescita mensile:
20.90%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.71 USD
Massimale:
265.43 USD (69.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|31
|XAUUSD
|24
|US30
|17
|BTCUSD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-16
|XAUUSD
|599
|US30
|-4
|BTCUSD
|-40
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|734
|XAUUSD
|3.6K
|US30
|-3.6K
|BTCUSD
|-82K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +113.60 USD
Worst Trade: -143 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +80.32 USD
Massima perdita consecutiva: -14.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
