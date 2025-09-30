SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MULTI AI 2025
Miftakhul Huda

MULTI AI 2025

Miftakhul Huda
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
62 (71.26%)
Loss Trade:
25 (28.74%)
Best Trade:
113.60 USD
Worst Trade:
-142.75 USD
Profitto lordo:
1 076.62 USD (24 730 pips)
Perdita lorda:
-536.99 USD (106 250 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (80.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
336.61 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
2.03
Long Trade:
55 (63.22%)
Short Trade:
32 (36.78%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
6.20 USD
Profitto medio:
17.36 USD
Perdita media:
-21.48 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-142.75 USD (1)
Crescita mensile:
20.90%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.71 USD
Massimale:
265.43 USD (69.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 31
XAUUSD 24
US30 17
BTCUSD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -16
XAUUSD 599
US30 -4
BTCUSD -40
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 734
XAUUSD 3.6K
US30 -3.6K
BTCUSD -82K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +113.60 USD
Worst Trade: -143 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +80.32 USD
Massima perdita consecutiva: -14.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.30 02:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati