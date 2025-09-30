- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
132
Profit Trade:
95 (71.96%)
Loss Trade:
37 (28.03%)
Best Trade:
37.62 USD
Worst Trade:
-7.24 USD
Profitto lordo:
163.62 USD (6 085 pips)
Perdita lorda:
-73.08 USD (4 689 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (6.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.62 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
3.56%
Massimo carico di deposito:
1.14%
Ultimo trade:
37 minuti fa
Trade a settimana:
132
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
4.58
Long Trade:
132 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
1.72 USD
Perdita media:
-1.98 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-7.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.75 USD (4)
Crescita mensile:
4.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
19.75 USD (0.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.99% (20.02 USD)
Per equità:
0.16% (3.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|91
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.62 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +6.76 USD
Massima perdita consecutiva: -7.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
day trading gold with EA on 2k acc
target 0.5% daily
all trades close in same day
withdraw profits regularly
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
132
71%
4%
2.23
0.69
USD
USD
1%
1:500