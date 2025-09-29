- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP-STD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP-STD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP-STD
|608
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
🎯 Benvenuto su Elite Trading Signals - La Tua Porta per il Trading Forex Intelligente!
Trasforma il tuo percorso di trading con i nostri segnali di livello professionale alimentati da analisi tecniche avanzate e strategie comprovate. Il nostro team di trader esperti fornisce configurazioni ad alta probabilità sulle principali coppie di valute Forex e sul mercato dell'Oro.
Cosa Ottieni: ✅ Segnali di trading in tempo reale con punti di entrata/uscita precisi ✅ Livelli chiari di Stop Loss e Take Profit ✅ Guida alla gestione del rischio ✅ Analisi e approfondimenti di mercato ✅ Consegna segnali 24/7 ✅ Monitoraggio delle prestazioni e trasparenza
Unisciti a migliaia di trader che hanno elevato il loro livello di trading. Che tu sia un principiante o un trader esperto, i nostri segnali sono progettati per aiutarti a prendere decisioni informate e massimizzare il tuo potenziale di profitto nei mercati Forex e dell'Oro.
Inizia a fare trading in modo più intelligente oggi! 🚀
Dichiarazione di Non Responsabilità:
⚠️ DIVULGAZIONE DEL RISCHIO: Il trading di Forex, Oro e altri strumenti finanziari comporta un rischio sostanziale di perdita e non è adatto a tutti gli investitori. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Non dovresti mai investire denaro che non puoi permetterti di perdere. Tutti i segnali di trading sono forniti solo a scopo educativo e informativo e non devono essere considerati consulenza finanziaria. Non garantiamo profitti o successo. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di trading. Conduci sempre le tue ricerche e consulta un consulente finanziario autorizzato prima di fare trading.
