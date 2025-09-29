SegnaliSezioni
Nestor Jose Reyes Rojas

Neural Trading Pro

Nestor Jose Reyes Rojas
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
VTMarkets-Live 4
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
13 (92.85%)
Loss Trade:
1 (7.14%)
Best Trade:
4.98 USD
Worst Trade:
-0.47 USD
Profitto lordo:
21.54 USD (642 pips)
Perdita lorda:
-0.47 USD (34 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (20.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.15 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.96
Attività di trading:
94.56%
Massimo carico di deposito:
2.92%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
44.83
Long Trade:
7 (50.00%)
Short Trade:
7 (50.00%)
Fattore di profitto:
45.83
Profitto previsto:
1.51 USD
Profitto medio:
1.66 USD
Perdita media:
-0.47 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.47 USD (1)
Crescita mensile:
2.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.47 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.18% (9.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP-STD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP-STD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP-STD 608
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🎯 Benvenuto su Elite Trading Signals - La Tua Porta per il Trading Forex Intelligente!

Trasforma il tuo percorso di trading con i nostri segnali di livello professionale alimentati da analisi tecniche avanzate e strategie comprovate. Il nostro team di trader esperti fornisce configurazioni ad alta probabilità sulle principali coppie di valute Forex e sul mercato dell'Oro.

Cosa Ottieni: ✅ Segnali di trading in tempo reale con punti di entrata/uscita precisi ✅ Livelli chiari di Stop Loss e Take Profit ✅ Guida alla gestione del rischio ✅ Analisi e approfondimenti di mercato ✅ Consegna segnali 24/7 ✅ Monitoraggio delle prestazioni e trasparenza

Unisciti a migliaia di trader che hanno elevato il loro livello di trading. Che tu sia un principiante o un trader esperto, i nostri segnali sono progettati per aiutarti a prendere decisioni informate e massimizzare il tuo potenziale di profitto nei mercati Forex e dell'Oro.

Inizia a fare trading in modo più intelligente oggi! 🚀

Dichiarazione di Non Responsabilità:

⚠️ DIVULGAZIONE DEL RISCHIO: Il trading di Forex, Oro e altri strumenti finanziari comporta un rischio sostanziale di perdita e non è adatto a tutti gli investitori. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Non dovresti mai investire denaro che non puoi permetterti di perdere. Tutti i segnali di trading sono forniti solo a scopo educativo e informativo e non devono essere considerati consulenza finanziaria. Non garantiamo profitti o successo. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di trading. Conduci sempre le tue ricerche e consulta un consulente finanziario autorizzato prima di fare trading.


Non ci sono recensioni
2025.09.30 16:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 04:13
Share of trading days is too low
2025.09.30 04:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 22:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 22:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 22:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.29 22:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 22:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
