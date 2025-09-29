SegnaliSezioni
Akl Keyrouz

KiraCat

Akl Keyrouz
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -34%
FPMarketsLLC-Live
1:5
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
193
Profit Trade:
160 (82.90%)
Loss Trade:
33 (17.10%)
Best Trade:
558.24 USD
Worst Trade:
-578.97 USD
Profitto lordo:
3 703.01 USD (421 321 pips)
Perdita lorda:
-2 969.99 USD (394 113 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (356.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
558.24 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
55.85%
Massimo carico di deposito:
177.42%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
101 (52.33%)
Short Trade:
92 (47.67%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
3.80 USD
Profitto medio:
23.14 USD
Perdita media:
-90.00 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-318.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 670.63 USD (3)
Crescita mensile:
-50.85%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 731.44 USD (40.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.91% (1 731.44 USD)
Per equità:
87.61% (477.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 189
EURUSD 3
US100 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 734
EURUSD -6
US100 4
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 27K
EURUSD -59
US100 504
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +558.24 USD
Worst Trade: -579 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +356.01 USD
Massima perdita consecutiva: -318.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.03 × 40
GoMarkets-Live
1.56 × 9
FBSTradestone-Real
4.67 × 3
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
FPMarketsSC-Live
7.44 × 16
Non ci sono recensioni
2025.10.17 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 21:41
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 20:41
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 19:41
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 18:31
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 17:31
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 11:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 06:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 20:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 18:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 22:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 21:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 17:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.