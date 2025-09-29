- Crescita
Trade:
193
Profit Trade:
160 (82.90%)
Loss Trade:
33 (17.10%)
Best Trade:
558.24 USD
Worst Trade:
-578.97 USD
Profitto lordo:
3 703.01 USD (421 321 pips)
Perdita lorda:
-2 969.99 USD (394 113 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (356.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
558.24 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
55.85%
Massimo carico di deposito:
177.42%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
101 (52.33%)
Short Trade:
92 (47.67%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
3.80 USD
Profitto medio:
23.14 USD
Perdita media:
-90.00 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-318.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 670.63 USD (3)
Crescita mensile:
-50.85%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 731.44 USD (40.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.91% (1 731.44 USD)
Per equità:
87.61% (477.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|189
|EURUSD
|3
|US100
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|734
|EURUSD
|-6
|US100
|4
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|27K
|EURUSD
|-59
|US100
|504
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Best Trade: +558.24 USD
Worst Trade: -579 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +356.01 USD
Massima perdita consecutiva: -318.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.03 × 40
|
GoMarkets-Live
|1.56 × 9
|
FBSTradestone-Real
|4.67 × 3
|
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
|
FPMarketsSC-Live
|7.44 × 16
Non ci sono recensioni
