Italo Martins Coutinho

Sigma Vol Scalp

Italo Martins Coutinho
0 recensioni
36 settimane
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
326
Profit Trade:
231 (70.85%)
Loss Trade:
95 (29.14%)
Best Trade:
34.68 USD
Worst Trade:
-68.54 USD
Profitto lordo:
1 002.28 USD (483 432 pips)
Perdita lorda:
-932.05 USD (544 364 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (2.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
149.64 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
100 (30.67%)
Short Trade:
226 (69.33%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
4.34 USD
Perdita media:
-9.81 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-112.80 USD (3)
Crescita mensile:
9.06%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
81.99 USD
Massimale:
194.05 USD (15.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
JPN225 138
HK50 118
US500 31
USDJPY 27
FRA40 5
EURUSD 4
GER40 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
JPN225 -12
HK50 91
US500 -36
USDJPY 80
FRA40 -1
EURUSD -21
GER40 -31
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
JPN225 -43K
HK50 -14K
US500 82
USDJPY 402
FRA40 -1.3K
EURUSD 19
GER40 -3.9K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.68 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2.57 USD
Massima perdita consecutiva: -1.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 5
PUPrime-Live
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.23 × 61
GOMarketsMU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
0.91 × 11
ICMarketsSC-MT5-2
1.28 × 394
XM.COM-MT5
1.32 × 44
ICMarketsSC-MT5
1.33 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
1.80 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.31 × 16
Exness-MT5Real7
2.63 × 8
Darwinex-Live
3.04 × 69
TitanFX-MT5-01
3.67 × 3
RoboForex-ECN
3.67 × 121
ValutradesSeychelles-Live
4.00 × 2
Valutrades-Live
4.50 × 2
VantageInternational-Live 4
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
7.43 × 28
TASS-Live
7.44 × 36
AMarkets-Real
8.45 × 11
2 più
Non ci sono recensioni
