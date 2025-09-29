- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
326
Profit Trade:
231 (70.85%)
Loss Trade:
95 (29.14%)
Best Trade:
34.68 USD
Worst Trade:
-68.54 USD
Profitto lordo:
1 002.28 USD (483 432 pips)
Perdita lorda:
-932.05 USD (544 364 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (2.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
149.64 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
100 (30.67%)
Short Trade:
226 (69.33%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
4.34 USD
Perdita media:
-9.81 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-112.80 USD (3)
Crescita mensile:
9.06%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
81.99 USD
Massimale:
194.05 USD (15.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|JPN225
|138
|HK50
|118
|US500
|31
|USDJPY
|27
|FRA40
|5
|EURUSD
|4
|GER40
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|JPN225
|-12
|HK50
|91
|US500
|-36
|USDJPY
|80
|FRA40
|-1
|EURUSD
|-21
|GER40
|-31
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|JPN225
|-43K
|HK50
|-14K
|US500
|82
|USDJPY
|402
|FRA40
|-1.3K
|EURUSD
|19
|GER40
|-3.9K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.68 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2.57 USD
Massima perdita consecutiva: -1.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 5
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.23 × 61
|
GOMarketsMU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.91 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.28 × 394
|
XM.COM-MT5
|1.32 × 44
|
ICMarketsSC-MT5
|1.33 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.80 × 10
|
FPMarketsLLC-Live
|2.31 × 16
|
Exness-MT5Real7
|2.63 × 8
|
Darwinex-Live
|3.04 × 69
|
TitanFX-MT5-01
|3.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|3.67 × 121
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.00 × 2
|
Valutrades-Live
|4.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|7.43 × 28
|
TASS-Live
|7.44 × 36
|
AMarkets-Real
|8.45 × 11
