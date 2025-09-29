- Crescita
Trade:
17
Profit Trade:
7 (41.17%)
Loss Trade:
10 (58.82%)
Best Trade:
26.45 USD
Worst Trade:
-2.60 USD
Profitto lordo:
31.50 USD (270 482 pips)
Perdita lorda:
-14.65 USD (2 348 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.47 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
11 (64.71%)
Short Trade:
6 (35.29%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
4.50 USD
Perdita media:
-1.47 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-8.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.17 USD (8)
Crescita mensile:
8.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.62 USD
Massimale:
14.62 USD (7.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|US30
|3
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|EURJPY
|1
|XAUUSD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-4
|US30
|0
|USDCAD
|-3
|USDCHF
|30
|EURJPY
|-3
|XAUUSD
|-2
|USDJPY
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-94
|US30
|-220
|USDCAD
|-58
|USDCHF
|251
|EURJPY
|-76
|XAUUSD
|-1.9K
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|2.06 × 914
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.02 × 259
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.29 × 653
|
XMGlobal-MT5 4
|5.56 × 36
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.53 × 232
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
