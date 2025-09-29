SegnaliSezioni
Saju Manir

Trade With S

Saju Manir
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
7 (41.17%)
Loss Trade:
10 (58.82%)
Best Trade:
26.45 USD
Worst Trade:
-2.60 USD
Profitto lordo:
31.50 USD (270 482 pips)
Perdita lorda:
-14.65 USD (2 348 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.47 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
11 (64.71%)
Short Trade:
6 (35.29%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
4.50 USD
Perdita media:
-1.47 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-8.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.17 USD (8)
Crescita mensile:
8.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.62 USD
Massimale:
14.62 USD (7.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 3
US30 3
USDCAD 2
USDCHF 2
EURJPY 1
XAUUSD 1
USDJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -4
US30 0
USDCAD -3
USDCHF 30
EURJPY -3
XAUUSD -2
USDJPY 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -94
US30 -220
USDCAD -58
USDCHF 251
EURJPY -76
XAUUSD -1.9K
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.45 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -8.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
2.06 × 914
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 1
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.02 × 259
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.29 × 653
XMGlobal-MT5 4
5.56 × 36
FxPro-MT5
14.00 × 3
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.53 × 232
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Non ci sono recensioni
2025.09.29 20:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 20:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
