Alessio Cannas

CNS XAUUSD FLIP HARD

Alessio Cannas
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -69%
InnoNetSolutions-Server01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 075
Profit Trade:
834 (77.58%)
Loss Trade:
241 (22.42%)
Best Trade:
68.90 EUR
Worst Trade:
-431.44 EUR
Profitto lordo:
1 699.49 EUR (107 253 pips)
Perdita lorda:
-2 263.29 EUR (108 071 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (25.27 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
77.51 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
78.71%
Massimo carico di deposito:
218.87%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
814
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
1 069 (99.44%)
Short Trade:
6 (0.56%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-0.52 EUR
Profitto medio:
2.04 EUR
Perdita media:
-9.39 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-1 139.28 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 139.28 EUR (7)
Crescita mensile:
-66.46%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
802.08 EUR
Massimale:
1 225.47 EUR (132.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.58% (1 225.47 EUR)
Per equità:
65.82% (922.75 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1075
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -643
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -818
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +68.90 EUR
Worst Trade: -431 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +25.27 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 139.28 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InnoNetSolutions-Server01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.30 09:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 08:26
High current drawdown in 65% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 20:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.67% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.