Trade:
16
Profit Trade:
14 (87.50%)
Loss Trade:
2 (12.50%)
Best Trade:
51.12 USD
Worst Trade:
-154.45 USD
Profitto lordo:
538.03 USD (72 039 pips)
Perdita lorda:
-243.90 USD (23 993 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (538.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
538.03 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
14 (87.50%)
Short Trade:
2 (12.50%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
18.38 USD
Profitto medio:
38.43 USD
Perdita media:
-121.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-243.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-243.90 USD (2)
Crescita mensile:
21.01%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
243.90 USD
Massimale:
243.90 USD (24.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|294
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|48K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Best Trade: +51.12 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +538.03 USD
Massima perdita consecutiva: -243.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni