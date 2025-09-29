SegnaliSezioni
Kirill Kargapolov

Gold24

Kirill Kargapolov
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 -66%
AMarkets-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
122 (69.71%)
Loss Trade:
53 (30.29%)
Best Trade:
23 787.22 RUR
Worst Trade:
-14 359.38 RUR
Profitto lordo:
431 936.94 RUR (75 667 pips)
Perdita lorda:
-111 299.74 RUR (38 087 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (177 304.21 RUR)
Massimo profitto consecutivo:
177 304.21 RUR (30)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
24.88%
Massimo carico di deposito:
351.31%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
7.09
Long Trade:
125 (71.43%)
Short Trade:
50 (28.57%)
Fattore di profitto:
3.88
Profitto previsto:
1 832.21 RUR
Profitto medio:
3 540.47 RUR
Perdita media:
-2 100.00 RUR
Massime perdite consecutive:
11 (-19 256.33 RUR)
Massima perdita consecutiva:
-45 131.28 RUR (6)
Crescita mensile:
-66.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 659.43 RUR
Massimale:
45 212.00 RUR (16.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.82% (28 635.47 RUR)
Per equità:
74.74% (1 595.18 RUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 168
CADJPY 3
BTCUSD 2
EURUSD 1
WTI 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.3K
CADJPY 2
BTCUSD -2
EURUSD 14
WTI -17
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 38K
CADJPY -154
BTCUSD -76
EURUSD 148
WTI -14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23 787.22 RUR
Worst Trade: -14 359 RUR
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +177 304.21 RUR
Massima perdita consecutiva: -19 256.33 RUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SolidECN-Server
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 29
PhillipFutures-Server
1.50 × 8
AMarkets-Real
2.88 × 3709
ForexClub-MT5 Real Server
3.37 × 137
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.50 × 2
FreshForex-MT5
3.67 × 3
RoboForex-Pro
7.00 × 20
Non ci sono recensioni
2025.10.10 14:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 13:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 07:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 06:59
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 11:59
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 09:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 08:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 08:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 08:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 07:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 15:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 15:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 05:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 18:37
Share of trading days is too low
2025.09.29 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 17:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold24
200USD al mese
-66%
0
0
USD
108K
RUR
2
0%
175
69%
25%
3.88
1 832.21
RUR
99%
1:500
