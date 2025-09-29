- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
122 (69.71%)
Loss Trade:
53 (30.29%)
Best Trade:
23 787.22 RUR
Worst Trade:
-14 359.38 RUR
Profitto lordo:
431 936.94 RUR (75 667 pips)
Perdita lorda:
-111 299.74 RUR (38 087 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (177 304.21 RUR)
Massimo profitto consecutivo:
177 304.21 RUR (30)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
24.88%
Massimo carico di deposito:
351.31%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
7.09
Long Trade:
125 (71.43%)
Short Trade:
50 (28.57%)
Fattore di profitto:
3.88
Profitto previsto:
1 832.21 RUR
Profitto medio:
3 540.47 RUR
Perdita media:
-2 100.00 RUR
Massime perdite consecutive:
11 (-19 256.33 RUR)
Massima perdita consecutiva:
-45 131.28 RUR (6)
Crescita mensile:
-66.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 659.43 RUR
Massimale:
45 212.00 RUR (16.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.82% (28 635.47 RUR)
Per equità:
74.74% (1 595.18 RUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|CADJPY
|3
|BTCUSD
|2
|EURUSD
|1
|WTI
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.3K
|CADJPY
|2
|BTCUSD
|-2
|EURUSD
|14
|WTI
|-17
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|38K
|CADJPY
|-154
|BTCUSD
|-76
|EURUSD
|148
|WTI
|-14
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23 787.22 RUR
Worst Trade: -14 359 RUR
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +177 304.21 RUR
Massima perdita consecutiva: -19 256.33 RUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.09 × 164
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 29
|
PhillipFutures-Server
|1.50 × 8
|
AMarkets-Real
|2.88 × 3709
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.37 × 137
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.50 × 2
|
FreshForex-MT5
|3.67 × 3
|
RoboForex-Pro
|7.00 × 20
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
200USD al mese
-66%
0
0
USD
USD
108K
RUR
RUR
2
0%
175
69%
25%
3.88
1 832.21
RUR
RUR
99%
1:500