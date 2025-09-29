- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
14 (93.33%)
Loss Trade:
1 (6.67%)
Best Trade:
9.14 USD
Worst Trade:
-1.20 USD
Profitto lordo:
43.33 USD (16 291 pips)
Perdita lorda:
-1.20 USD (11 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (25.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.97 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
12.63%
Massimo carico di deposito:
11.35%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
35.11
Long Trade:
13 (86.67%)
Short Trade:
2 (13.33%)
Fattore di profitto:
36.11
Profitto previsto:
2.81 USD
Profitto medio:
3.10 USD
Perdita media:
-1.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.20 USD (1)
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.20 USD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.12% (1.20 USD)
Per equità:
1.37% (14.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|43
|EURUSD
|-1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|EURUSD
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.14 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.97 USD
Massima perdita consecutiva: -1.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 8
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
93%
15
93%
13%
36.10
2.81
USD
USD
1%
1:200