Flavio Benites

WorkingForYou

Flavio Benites
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 4%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
14 (93.33%)
Loss Trade:
1 (6.67%)
Best Trade:
9.14 USD
Worst Trade:
-1.20 USD
Profitto lordo:
43.33 USD (16 291 pips)
Perdita lorda:
-1.20 USD (11 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (25.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.97 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
12.63%
Massimo carico di deposito:
11.35%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
35.11
Long Trade:
13 (86.67%)
Short Trade:
2 (13.33%)
Fattore di profitto:
36.11
Profitto previsto:
2.81 USD
Profitto medio:
3.10 USD
Perdita media:
-1.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.20 USD (1)
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.20 USD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.12% (1.20 USD)
Per equità:
1.37% (14.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 14
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 43
EURUSD -1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
EURUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.14 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.97 USD
Massima perdita consecutiva: -1.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.09.29 19:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.29 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 17:25
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.29 17:25
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.29 17:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 17:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WorkingForYou
30USD al mese
4%
0
0
USD
1K
USD
1
93%
15
93%
13%
36.10
2.81
USD
1%
1:200
