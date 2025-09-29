- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
938
Profit Trade:
624 (66.52%)
Loss Trade:
314 (33.48%)
Best Trade:
560.64 USD
Worst Trade:
-243.78 USD
Profitto lordo:
9 322.84 USD (2 600 667 pips)
Perdita lorda:
-5 877.27 USD (109 835 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (103.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 112.68 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
4.48
Long Trade:
647 (68.98%)
Short Trade:
291 (31.02%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
3.67 USD
Profitto medio:
14.94 USD
Perdita media:
-18.72 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-413.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-458.22 USD (7)
Crescita mensile:
141.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.06 USD
Massimale:
769.54 USD (22.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.64% (769.54 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|924
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|47K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +560.64 USD
Worst Trade: -244 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +103.89 USD
Massima perdita consecutiva: -413.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
我在追踪黄金的波动，在适合的时候，用适合的仓位，快速交易。
Non ci sono recensioni