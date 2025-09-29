SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GOLD haifeng
Hai Feng Gan

GOLD haifeng

Hai Feng Gan
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 170%
FxPro-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
938
Profit Trade:
624 (66.52%)
Loss Trade:
314 (33.48%)
Best Trade:
560.64 USD
Worst Trade:
-243.78 USD
Profitto lordo:
9 322.84 USD (2 600 667 pips)
Perdita lorda:
-5 877.27 USD (109 835 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (103.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 112.68 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
4.48
Long Trade:
647 (68.98%)
Short Trade:
291 (31.02%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
3.67 USD
Profitto medio:
14.94 USD
Perdita media:
-18.72 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-413.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-458.22 USD (7)
Crescita mensile:
141.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.06 USD
Massimale:
769.54 USD (22.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.64% (769.54 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 924
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 47K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +560.64 USD
Worst Trade: -244 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +103.89 USD
Massima perdita consecutiva: -413.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

我在追踪黄金的波动，在适合的时候，用适合的仓位，快速交易。
Non ci sono recensioni
2025.09.29 16:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 16:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 16:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati