- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
1.49 EUR
Worst Trade:
-0.61 EUR
Profitto lordo:
7.52 EUR (816 pips)
Perdita lorda:
-0.70 EUR (18 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (6.47 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6.47 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.97
Attività di trading:
39.35%
Massimo carico di deposito:
11.59%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
11.18
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
10.74
Profitto previsto:
0.57 EUR
Profitto medio:
0.75 EUR
Perdita media:
-0.35 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.61 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.61 EUR (1)
Crescita mensile:
6.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 EUR
Massimale:
0.61 EUR (0.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.55% (0.61 EUR)
Per equità:
6.10% (6.72 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|8
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|812
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
ICMarketsSC-Live27
|0.40 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|1.03 × 106
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|2.92 × 506
|
CMCMarkets1-Live
|3.00 × 13
|
FxPro.com-Real05
|5.00 × 1
|
FBS-Real-4
|8.60 × 35
|
ForexTime-Cent
|10.31 × 13
|
FBS-Real-8
|14.00 × 1
Non ci sono recensioni
