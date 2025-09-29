SegnaliSezioni
Simonas Kavaliauskas

Espresso

Simonas Kavaliauskas
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
1.49 EUR
Worst Trade:
-0.61 EUR
Profitto lordo:
7.52 EUR (816 pips)
Perdita lorda:
-0.70 EUR (18 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (6.47 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6.47 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.97
Attività di trading:
39.35%
Massimo carico di deposito:
11.59%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
11.18
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
10.74
Profitto previsto:
0.57 EUR
Profitto medio:
0.75 EUR
Perdita media:
-0.35 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.61 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.61 EUR (1)
Crescita mensile:
6.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 EUR
Massimale:
0.61 EUR (0.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.55% (0.61 EUR)
Per equità:
6.10% (6.72 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 8
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 812
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.49 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.47 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.61 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 13
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 7
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
ICMarketsSC-Live27
0.40 × 42
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
Pepperstone-Demo01
1.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
1.03 × 106
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
2.92 × 506
CMCMarkets1-Live
3.00 × 13
FxPro.com-Real05
5.00 × 1
FBS-Real-4
8.60 × 35
ForexTime-Cent
10.31 × 13
FBS-Real-8
14.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.01 10:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 16:25
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.29 16:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 16:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
