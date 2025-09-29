SegnaliSezioni
Zhiyu Tan

FundedNext

Zhiyu Tan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
FundedNext-Server
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
12 (80.00%)
Loss Trade:
3 (20.00%)
Best Trade:
26.37 USD
Worst Trade:
-47.68 USD
Profitto lordo:
39.36 USD (584 pips)
Perdita lorda:
-78.27 USD (1 083 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (6.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.37 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
85.49%
Massimo carico di deposito:
21.77%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
3 (20.00%)
Short Trade:
12 (80.00%)
Fattore di profitto:
0.50
Profitto previsto:
-2.59 USD
Profitto medio:
3.28 USD
Perdita media:
-26.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-47.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.68 USD (1)
Crescita mensile:
-0.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.71 USD
Massimale:
47.68 USD (0.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.95% (47.68 USD)
Per equità:
1.45% (72.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 8
GBPUSD 6
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 4
GBPUSD 5
USDJPY -48
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 60
GBPUSD -219
USDJPY -340
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.37 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.80 USD
Massima perdita consecutiva: -47.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FundedNext-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.02 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 16:25
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.29 16:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 16:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.