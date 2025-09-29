SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Superior AI Systems
John Beiler

Superior AI Systems

John Beiler
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 22%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
26 (72.22%)
Loss Trade:
10 (27.78%)
Best Trade:
21.52 USD
Worst Trade:
-7.77 USD
Profitto lordo:
140.13 USD (14 302 pips)
Perdita lorda:
-31.44 USD (2 754 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (25.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.11 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
93.86%
Massimo carico di deposito:
84.57%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.01
Long Trade:
15 (41.67%)
Short Trade:
21 (58.33%)
Fattore di profitto:
4.46
Profitto previsto:
3.02 USD
Profitto medio:
5.39 USD
Perdita media:
-3.14 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-18.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.08 USD (4)
Crescita mensile:
21.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.08 USD (3.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.24% (18.08 USD)
Per equità:
5.72% (34.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 25
EURCHF 3
USDJPY 2
GBPUSD 2
USDCHF 2
AUDUSD 1
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 68
EURCHF -17
USDJPY 9
GBPUSD 39
USDCHF 1
AUDUSD 10
AUDNZD -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.8K
EURCHF -1.4K
USDJPY 1.3K
GBPUSD 3.9K
USDCHF 89
AUDUSD 1K
AUDNZD -119
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.52 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +25.95 USD
Massima perdita consecutiva: -18.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-5
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
DPrimeVU-Live 4
0.00 × 4
LiteForex-ECN2.com
0.29 × 17
HFMarketsSV-Live Server
1.14 × 83
HFMarketsSV-Live Server 5
3.75 × 91
Pepperstone-Edge01
5.22 × 27
XMTrading-Real 12
9.10 × 10
FBS-Real-8
25.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
La strategia di trading di Superior AI Systems si basa sul metodo dello swing trading. Il nostro obiettivo è catturare ampie variazioni nel corso di giorni o settimane, piuttosto che effettuare operazioni a brevissimo termine. Crediamo fermamente in un approccio di squadra al trading. A nostro avviso, un'operazione di trading dovrebbe sempre coinvolgere due parti, ovvero il trader e un risk manager o un team di risk manager. A volte potremmo applicare una media del costo in dollari, se il risk manager o i risk manager lo ritengono opportuno. La nostra strategia di gestione del rischio si basa su numerosi test. Il nostro obiettivo è ridurre il rischio, tuttavia fare trading con o senza leva finanziaria può essere rischioso. Si prega di notare che non si dovrebbe mai fare trading con fondi che non ci si può permettere di perdere.
Non ci sono recensioni
2025.10.17 18:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 12:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 08:57
Share of trading days is too low
2025.10.15 07:47
Share of trading days is too low
2025.10.14 12:57
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 12:19
Share of trading days is too low
2025.10.02 12:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 16:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 16:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 15:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.29 15:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 15:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Superior AI Systems
30USD al mese
22%
0
0
USD
608
USD
3
0%
36
72%
94%
4.45
3.02
USD
6%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.