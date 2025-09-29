Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

La strategia di trading di Superior AI Systems si basa sul metodo dello swing trading. Il nostro obiettivo è catturare ampie variazioni nel corso di giorni o settimane, piuttosto che effettuare operazioni a brevissimo termine. Crediamo fermamente in un approccio di squadra al trading. A nostro avviso, un'operazione di trading dovrebbe sempre coinvolgere due parti, ovvero il trader e un risk manager o un team di risk manager. A volte potremmo applicare una media del costo in dollari, se il risk manager o i risk manager lo ritengono opportuno. La nostra strategia di gestione del rischio si basa su numerosi test. Il nostro obiettivo è ridurre il rischio, tuttavia fare trading con o senza leva finanziaria può essere rischioso. Si prega di notare che non si dovrebbe mai fare trading con fondi che non ci si può permettere di perdere.

