- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
26 (72.22%)
Loss Trade:
10 (27.78%)
Best Trade:
21.52 USD
Worst Trade:
-7.77 USD
Profitto lordo:
140.13 USD (14 302 pips)
Perdita lorda:
-31.44 USD (2 754 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (25.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.11 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
93.86%
Massimo carico di deposito:
84.57%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.01
Long Trade:
15 (41.67%)
Short Trade:
21 (58.33%)
Fattore di profitto:
4.46
Profitto previsto:
3.02 USD
Profitto medio:
5.39 USD
Perdita media:
-3.14 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-18.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.08 USD (4)
Crescita mensile:
21.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.08 USD (3.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.24% (18.08 USD)
Per equità:
5.72% (34.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|EURCHF
|3
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|1
|AUDNZD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|68
|EURCHF
|-17
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|39
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|10
|AUDNZD
|-1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.8K
|EURCHF
|-1.4K
|USDJPY
|1.3K
|GBPUSD
|3.9K
|USDCHF
|89
|AUDUSD
|1K
|AUDNZD
|-119
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.52 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +25.95 USD
Massima perdita consecutiva: -18.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FBS-Real-5
|0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
DPrimeVU-Live 4
|0.00 × 4
LiteForex-ECN2.com
|0.29 × 17
HFMarketsSV-Live Server
|1.14 × 83
HFMarketsSV-Live Server 5
|3.75 × 91
Pepperstone-Edge01
|5.22 × 27
|
XMTrading-Real 12
|9.10 × 10
FBS-Real-8
|25.00 × 1
La strategia di trading di Superior AI Systems si basa sul metodo dello swing trading. Il nostro obiettivo è catturare ampie variazioni nel corso di giorni o settimane, piuttosto che effettuare operazioni a brevissimo termine. Crediamo fermamente in un approccio di squadra al trading. A nostro avviso, un'operazione di trading dovrebbe sempre coinvolgere due parti, ovvero il trader e un risk manager o un team di risk manager. A volte potremmo applicare una media del costo in dollari, se il risk manager o i risk manager lo ritengono opportuno. La nostra strategia di gestione del rischio si basa su numerosi test. Il nostro obiettivo è ridurre il rischio, tuttavia fare trading con o senza leva finanziaria può essere rischioso. Si prega di notare che non si dovrebbe mai fare trading con fondi che non ci si può permettere di perdere.
