- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
333
Profit Trade:
303 (90.99%)
Loss Trade:
30 (9.01%)
Best Trade:
91.09 USD
Worst Trade:
-19.27 USD
Profitto lordo:
499.98 USD (26 839 pips)
Perdita lorda:
-174.86 USD (16 342 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (24.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.76 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
8.13%
Massimo carico di deposito:
5.64%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
11.44
Long Trade:
333 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.86
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
1.65 USD
Perdita media:
-5.83 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-28.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.41 USD (2)
Crescita mensile:
12.01%
Previsione annuale:
145.71%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
28.41 USD (6.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.16% (19.27 USD)
Per equità:
2.27% (9.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Gold
|332
|profit
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Gold
|234
|profit
|91
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Gold
|10K
|profit
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +91.09 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.66 USD
Massima perdita consecutiva: -28.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Golden Mirage mt5: https://www.mql5.com/en/market/product/151183
Golden Mirage mt4: https://www.mql5.com/en/market/product/151182
