Segnali / MetaTrader 4 / Golden Mirage Signal 1
Michela Russo

Golden Mirage Signal 1

Michela Russo
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 888 USD al mese
crescita dal 2025 325%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
333
Profit Trade:
303 (90.99%)
Loss Trade:
30 (9.01%)
Best Trade:
91.09 USD
Worst Trade:
-19.27 USD
Profitto lordo:
499.98 USD (26 839 pips)
Perdita lorda:
-174.86 USD (16 342 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (24.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.76 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
8.13%
Massimo carico di deposito:
5.64%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
11.44
Long Trade:
333 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.86
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
1.65 USD
Perdita media:
-5.83 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-28.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.41 USD (2)
Crescita mensile:
12.01%
Previsione annuale:
145.71%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
28.41 USD (6.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.16% (19.27 USD)
Per equità:
2.27% (9.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Gold 332
profit 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Gold 234
profit 91
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Gold 10K
profit 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +91.09 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.66 USD
Massima perdita consecutiva: -28.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.