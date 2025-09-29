- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
6 (40.00%)
Loss Trade:
9 (60.00%)
Best Trade:
20.08 USD
Worst Trade:
-14.92 USD
Profitto lordo:
69.43 USD (6 941 pips)
Perdita lorda:
-52.31 USD (5 226 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (20.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.67 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
12 (80.00%)
Short Trade:
3 (20.00%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
11.57 USD
Perdita media:
-5.81 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-31.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.39 USD (5)
Crescita mensile:
-0.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.22 USD
Massimale:
31.39 USD (57.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.08 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +20.67 USD
Massima perdita consecutiva: -31.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
challenge
