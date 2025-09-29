SegnaliSezioni
Brannigan Musumi Sakwah

SteadyGain FX

Brannigan Musumi Sakwah
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 40%
ExnessKE-MT5Real9
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
466
Profit Trade:
466 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
10.34 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
706.68 USD (301 901 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
466 (706.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
706.68 USD (466)
Indice di Sharpe:
1.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.80%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
466 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.52 USD
Profitto medio:
1.52 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
17.72%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
7.53% (239.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 246
US500 136
UK100 67
DE30 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 347
US500 215
UK100 120
DE30 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 248K
US500 34K
UK100 18K
DE30 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.34 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 466
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +706.68 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ExnessKE-MT5Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Panoramica

SteadyGain FX è un segnale di trading basato sulla coerenza, incentrato su una crescita costante e affidabile. Questa strategia privilegia ingressi precisi e un rischio controllato, offrendo una curva azionaria fluida con drawdown minimi.


Strategia

Strumenti negoziati: Oro (XAUUSD) e indici selezionati (UK100, US500, AUS200)

Approccio: Operazioni a breve-medio termine

Stile di rischio: Conservativo, con focus su drawdown ridotti

Esecuzione: Impostazioni ad alta probabilità con protezione trailing stop-loss


Perché seguire SteadyGain FX?

Stabilità anziché hype: rendimenti costanti senza martingala o sistemi a griglia aggressivi

Esposizione diversificata: oro e indici principali per opportunità bilanciate

Trasparente, disciplinato e focalizzato sulla preservazione del capitale
Non ci sono recensioni
2025.09.29 14:14
No swaps are charged on the signal account
