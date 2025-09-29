- Crescita
Trade:
466
Profit Trade:
466 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
10.34 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
706.68 USD (301 901 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
466 (706.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
706.68 USD (466)
Indice di Sharpe:
1.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.80%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
466 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.52 USD
Profitto medio:
1.52 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
17.72%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
7.53% (239.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|US500
|136
|UK100
|67
|DE30
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|347
|US500
|215
|UK100
|120
|DE30
|24
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|248K
|US500
|34K
|UK100
|18K
|DE30
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.34 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 466
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +706.68 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ExnessKE-MT5Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
PanoramicaSteadyGain FX è un segnale di trading basato sulla coerenza, incentrato su una crescita costante e affidabile. Questa strategia privilegia ingressi precisi e un rischio controllato, offrendo una curva azionaria fluida con drawdown minimi.
Strumenti negoziati: Oro (XAUUSD) e indici selezionati (UK100, US500, AUS200)
Strategia
Approccio: Operazioni a breve-medio termine
Stile di rischio: Conservativo, con focus su drawdown ridotti
Esecuzione: Impostazioni ad alta probabilità con protezione trailing stop-loss
Stabilità anziché hype: rendimenti costanti senza martingala o sistemi a griglia aggressivi
Perché seguire SteadyGain FX?
Esposizione diversificata: oro e indici principali per opportunità bilanciate
Trasparente, disciplinato e focalizzato sulla preservazione del capitale
