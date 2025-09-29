- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
294
Profit Trade:
212 (72.10%)
Loss Trade:
82 (27.89%)
Best Trade:
22.19 USD
Worst Trade:
-14.53 USD
Profitto lordo:
704.05 USD (70 305 pips)
Perdita lorda:
-310.51 USD (31 012 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (59.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.67 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
16.52%
Massimo carico di deposito:
2.89%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
116
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
11.36
Long Trade:
124 (42.18%)
Short Trade:
170 (57.82%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
1.34 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-3.79 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-17.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.98 USD (4)
Crescita mensile:
39.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
34.63 USD (2.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.62% (34.63 USD)
Per equità:
4.03% (56.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vx
|294
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.vx
|394
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.vx
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.19 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +59.67 USD
Massima perdita consecutiva: -17.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValetaxIntl-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 9e Gold Since September 2025
Trade On XAUUSD Only
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
39%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
3
100%
294
72%
17%
2.26
1.34
USD
USD
4%
1:500