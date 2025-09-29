SegnaliSezioni
Ahmad Muanif

Anifvhezter

Ahmad Muanif
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
21 (40.38%)
Loss Trade:
31 (59.62%)
Best Trade:
33.52 USD
Worst Trade:
-7.87 USD
Profitto lordo:
126.66 USD (155 962 pips)
Perdita lorda:
-96.02 USD (192 559 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (13.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
32 (61.54%)
Short Trade:
20 (38.46%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
6.03 USD
Perdita media:
-3.10 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-43.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.61 USD (13)
Crescita mensile:
-100.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.48 USD
Massimale:
43.61 USD (105.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 33
ETHUSDm 10
BTCUSDm 4
NZDUSDm 3
EURUSDm 1
EURJPYm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 41
ETHUSDm -14
BTCUSDm -6
NZDUSDm 7
EURUSDm 2
EURJPYm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 41K
ETHUSDm -14K
BTCUSDm -64K
NZDUSDm 134
EURUSDm 82
EURJPYm 171
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.52 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +13.21 USD
Massima perdita consecutiva: -43.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Trade like a businesman low risk high return
Non ci sono recensioni
2025.09.29 13:14
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 11.29% of days out of the 186 days of the signal's entire lifetime.
