Trade:
52
Profit Trade:
21 (40.38%)
Loss Trade:
31 (59.62%)
Best Trade:
33.52 USD
Worst Trade:
-7.87 USD
Profitto lordo:
126.66 USD (155 962 pips)
Perdita lorda:
-96.02 USD (192 559 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (13.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
32 (61.54%)
Short Trade:
20 (38.46%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
6.03 USD
Perdita media:
-3.10 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-43.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.61 USD (13)
Crescita mensile:
-100.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.48 USD
Massimale:
43.61 USD (105.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|33
|ETHUSDm
|10
|BTCUSDm
|4
|NZDUSDm
|3
|EURUSDm
|1
|EURJPYm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|41
|ETHUSDm
|-14
|BTCUSDm
|-6
|NZDUSDm
|7
|EURUSDm
|2
|EURJPYm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|41K
|ETHUSDm
|-14K
|BTCUSDm
|-64K
|NZDUSDm
|134
|EURUSDm
|82
|EURJPYm
|171
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +33.52 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +13.21 USD
Massima perdita consecutiva: -43.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
