Mohamad Rusli

Tradingsantai100

Mohamad Rusli
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
41.66 USD
Worst Trade:
-13.74 USD
Profitto lordo:
124.44 USD (2 137 pips)
Perdita lorda:
-13.74 USD (229 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (113.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
113.39 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.80
Attività di trading:
19.18%
Massimo carico di deposito:
9.52%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.06
Long Trade:
7 (63.64%)
Short Trade:
4 (36.36%)
Fattore di profitto:
9.06
Profitto previsto:
10.06 USD
Profitto medio:
12.44 USD
Perdita media:
-13.74 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-13.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.74 USD (1)
Crescita mensile:
7.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.74 USD (1.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.08% (13.74 USD)
Per equità:
12.28% (146.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 6
EURAUD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
EURCAD 1
USDCHF 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 36
EURAUD 12
EURJPY 42
CADJPY 17
EURCAD 0
USDCHF 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 333
EURAUD 615
EURJPY 640
CADJPY 254
EURCAD 4
USDCHF 62
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.66 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +113.39 USD
Massima perdita consecutiva: -13.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GrandCapital-Server
0.00 × 3
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
XM.COM-Real 16
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
QtradeFX-Live2
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 25
ICTrading-Live31
0.00 × 20
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 4
LandPrime-Live3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 7
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
Teknik simpel yang penting profit
Non ci sono recensioni
2025.11.10 00:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 00:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 23:35
Share of trading days is too low
2025.11.09 23:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 04:48
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 10.53% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 03:48
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 10.53% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 15:25
Share of trading days is too low
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 12:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 12:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 12:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.29 12:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 12:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tradingsantai100
30USD al mese
9%
0
0
USD
1.3K
USD
6
0%
11
90%
19%
9.05
10.06
USD
12%
1:500
Copia

