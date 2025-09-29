- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
41.66 USD
Worst Trade:
-13.74 USD
Profitto lordo:
124.44 USD (2 137 pips)
Perdita lorda:
-13.74 USD (229 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (113.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
113.39 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.80
Attività di trading:
19.18%
Massimo carico di deposito:
9.52%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.06
Long Trade:
7 (63.64%)
Short Trade:
4 (36.36%)
Fattore di profitto:
9.06
Profitto previsto:
10.06 USD
Profitto medio:
12.44 USD
Perdita media:
-13.74 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-13.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.74 USD (1)
Crescita mensile:
7.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.74 USD (1.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.08% (13.74 USD)
Per equità:
12.28% (146.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURCAD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|36
|EURAUD
|12
|EURJPY
|42
|CADJPY
|17
|EURCAD
|0
|USDCHF
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|333
|EURAUD
|615
|EURJPY
|640
|CADJPY
|254
|EURCAD
|4
|USDCHF
|62
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.66 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +113.39 USD
Massima perdita consecutiva: -13.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 16
|0.00 × 3
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 4
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 7
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 8
Teknik simpel yang penting profit
Non ci sono recensioni
